Премьер Чехии заявил, что страна заказала более 25 млн доз вакцин от коронавируса

ПРАГА, 13 марта. /ТАСС/. Чехия заказала при посредничестве Еврокомиссии (ЕК) более 25 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил в субботу журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Чехия на данный момент заказала [при посредничестве ЕК] более 25 млн доз вакцин, - отметил политик. - Большинство из этого объема с циклом вакцинации в две дозы".

Премьер также сообщил, что совместно с коллегами из Австрии, Болгарии, Латвии и Словении направил письмо главе ЕК с требованием распределять вакцины между странами Евросоюза пропорционально численности их населения. "Убежден, что они должны распределяться только таким образом до тех пор, пока препарата не будет достаточно для вакцинации 70% взрослых [граждан в каждом из государств - членов сообщества]", - сказал Бабиш.

Целью ЕС, как заявляли ранее представители его руководящих органов, является завершить вакцинацию 70% взрослого населения стран сообщества до июля.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 1 049 108 жителей. В страну с населением около 10,7 млн граждан поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.