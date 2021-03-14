В Воронеже на выставке впервые представят личные вещи Сергея Есенина

ВОРОНЕЖ, 14 марта. /ТАСС/. Личные вещи поэта Сергея Есенина, в том числе его трость, шляпу, перчатки, впервые представят на выставке "Гой ты, Русь, моя родная!" в Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского. На выставке, которая откроется вернисажем 28 апреля, также представят почти 200 произведений современных российских художников, рассказал в воскресенье ТАСС создатель Народного музея Сергея Есенина в Воронеже Владимир Бубнов.

"В Воронеже впервые будут выставлены личные вещи Сергея Есенина, порядка семи-десяти предметов: его тросточка, шляпа, перчатки, визитка, шкатулка и другие. Для этого мы заключили договор с Государственным музеем-заповедником Сергея Есенина в селе Константинове Рязанской области. Это наш совместный проект. Также на выставке представим более 180 картин 39 известных российских художников, а также около 10 бронзовых, мраморных, гипсовых скульптур малой формы народного художника России Анатолия Бичукова, автора установленного в Воронеже памятника Сергею Есенину", - сказал Бубнов.

Он сообщил, что выставка будет работать до конца мая. Ожидается, что в ее открытии примет участие директор Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове Борис Иогансон. "На выставке будут установлены экраны для демонстрации прижизненной фотохроники Есенина, кадры, когда он ездил в Америку, был на открытии памятника Кольцову [Алексею Васильевичу], и другие", - рассказал собеседник агентства.

Бубнов добавил, что организовал несколько пленэров для известных российских художников на родине Есенина в селе Константинове, по итогам которых были написаны более 180 картин - пейзажей с рекой Окой, сельским храмом Казанской иконы Божьей Матери и других. Эти картины и жанровые полотна к юбилею Есенина выставлялись в том числе в 2020 году на мероприятиях Всероссийского есенинского праздника поэзии к 125-летию со дня рождения поэта. Он уточнил, что на выставке в Воронеже также можно увидеть картины народного художника РФ Александра Быстрова, вице-президента Российской академии художеств Анатолия Любавина, народного художника РФ Валерия Пименова, а также художников Дмитрия Локтионова, Михаила Кудреватого и других.

Народный музей Сергея Есенина основан Бубновым в Воронеже в 2012 году. Он насчитывает свыше 4 тыс. единиц хранения, его посетили порядка 15 тыс. человек. По данным создателя музея, недавно он приобрел собрание коллекционера из Смоленской области Павла Тропалова, в том числе рисунок художника Бориса Эрдмана 1919 года - портрет Есенина, первое издание его книги "Радуница" 1916 года и другие вещи.