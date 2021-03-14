В Приамурье дорожное полотно просело на трассе областного значения из-за размыва грунта

ТАСС, 14 марта. Дорожное полотно просело на автомобильной дороге между селами на юго-западе Амурской области из-за размыва грунта рядом с трубами, отводящими воду из Анновского водохранилища. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщается в воскресенье на сайте надзорного ведомства.

"Прокуратурой Ивановского района проводится проверка по факту проседания дорожного полотна. На место происшествия 14 марта выехали работники прокуратуры района. Установлено, что на 36-м км автодороги Ивановка - Варваровка - Панино, являющейся автодорогой областного значения, произошло проседание дорожного полотна по причине размыва грунта [возле] водоотводных труб из Анновского водохранилища", - говорится в сообщении.

Движение транспорта по автодороге перекрыто в обоих направлениях, машины направляются в объезд. Подрядчик приступил к разборке земляного полотна и устройству фильтрующей насыпи.