Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 10 083

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 083. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608, это 3% населения страны, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,23%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Сахалинской области (0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 937 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 605 - в Московской области, 365 - в Нижегородской области, 245 - в Ростовской области, 240 - в Самарской области.

Темпы распространения

На этой неделе ни разу не выявляли более 11 000 заболевших в сутки, а пять дней подряд их было меньше 10 000. В общей сложности с 8 по 14 марта штаб сообщил о 67 832 инфицированных (на 11,6% меньше, чем с 1 по 7 марта).

За последние семь дней в стране в сутки выявляли в среднем 6,6 случая заражения на каждые 100 000 жителей. Это минимум с начала октября 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса за неделю немного уменьшился: если в прошлое воскресенье он составлял ровно 1, то в это - 0,99.

Число выздоровевших

Число выздоровевших после заражения возросло на 9 232, до 3 995 129. По данным штаба, уже вылечились 91% всех заразившихся в стране.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 841 пациент в Санкт-Петербурге, 415 - в Нижегородской области, 411 - в Московской области, 352 - в Ростовской области, 277 - в Астраханской области, 255 - в Пермском крае.

Количество выздоровевших на этой неделе заметно сократилось по сравнению с прошлой - вылечились 83 205 человек против 100 127. В общей сложности после заражения коронавирусом выздоровели 3 995 129 россиян.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, за семь дней сократилось на 18 369, до 303 389. Однако 14 марта оно впервые с января не уменьшилось, а немного выросло.

Число умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 395 против 475 днем ранее. Всего от инфекции умерли 92 090 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,1%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 22 - в Воронежской области, 21 - в Московской области, 15 - в Алтайском крае, по 13 - в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Смертность из-за коронавируса в России остается стабильной. Если с 1 по 7 марта штаб зарегистрировал 2 972 летальных исхода, то с 8 по 14 марта - 2 996.

При этом на фоне снижения заболеваемости растет летальность новой инфекции. За семь дней она увеличилась с 2,06% до 2,1%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Ситуация в регионах

Заболеваемость в регионах снижается с разной скоростью. В Санкт-Петербурге, занимающем второе место в России по числу инфицированных, за последние семь дней выявили примерно столько же заразившихся, сколько за предыдущие, - 6 654 против 6 754. В Подмосковье при этом подтвердили 3 608 случаев - на четверть меньше, чем на прошлой неделе.

Среди федеральных округов сильнее всего с 8 по 14 марта заболеваемость снизилась на Северном Кавказе - там выявили на 17,9% меньше заразившихся, чем с 1 по 7 марта. На Дальнем Востоке сокращение составило 15,6%, в Центральной России - 15,3%.

На 10,9% уменьшилось количество новых случаев заражения в Южном федеральном округе и на Урале, на 8,5% - в Сибири, на 7,7% - в Северо-Западном федеральном округе, на 7% - в Приволжье, свидетельствуют подсчеты ТАСС.