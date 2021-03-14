Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума с 2 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в воскресенье достиг 1,25 - максимума с 2 марта. В России в целом показатель увеличился до 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В девяти из 10 регионов России с наибольшим числом заболевших коэффициент остался ниже единицы. В Санкт-Петербурге он равен 0,99, в Нижегородской области - 0,98, в Иркутской и Свердловской - 0,97, в Красноярском крае - 0,96. В Ростовской и Воронежской областях показатель составил соответственно 0,93 и 0,92.

Ниже всего он оказался в Подмосковье и Архангельской области, где коэффициент в воскресенье равен 0,88 и 0,85 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.