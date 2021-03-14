В Калмыкии продлили до 11 апреля режим ограничений из-за COVID-19

ЭЛИСТА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за пандемии коронавируса еще на месяц - до 11 апреля включительно. При этом разрешена работа бассейнов и организаций, предоставляющих услуги в сфере развлечений и досуга, сообщила в воскресенье пресс-служба главы республики.

Ранее режим ограничений действовал до 14 марта.

"Указом главы республики в Калмыкии продлевается второй этап режима ограничений из-за угрозы распространения коронавируса до 11 апреля включительно. На территории региона сохраняется действие масочного режима и соблюдения социальной дистанции, для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по самоизоляции. При этом в регионе вместе с продлением режима ограничений вводится и ряд послаблений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы Калмыкии ТАСС уточнили, что возобновляется работа организаций сферы досуга и развлечений, туристических агентств, бассейнов в спортивных объектах. Всем предприятиям разрешено работать при обязательном соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Для спектаклей, концертов и сценических выступлений в залах театров и концертных залах установлено ограничение количества зрителей - не более 75 человек.

"Текущая ситуация позволяет сделать ряд послаблений: мы наблюдаем устойчивый тренд по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Конечно, будем внимательно следить за ситуацией. Как в целом, так и в частности за организациями, возобновляющими деятельность", - приводит пресс-служба слова главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева.

Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил Министерству образования и науки республики совместно с Роспотребнадзором детально проработать вопрос подготовки к открытию детских садов. В частности, заключить договоры на поставку продуктов питания, медицинские осмотры воспитателей, вакцинацию воспитательского корпуса, закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также подготовку внутренних рекомендаций для дальнейшей работы, добавили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, в республике на воскресенье зарегистрировано 19 532 случаев заражения (плюс 29 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 18 618 пациентов, умерли 306.