Комбинат питания "Кремлевский" составил для чиновников и депутатов постное меню

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Повара комбината питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ с понедельника предлагают госслужащим и депутатам постное меню. По традиции последних лет в течение семи недель Великого поста в это меню будут входить разнообразные блюда без мяса и молока.

"Кремлевский" обслуживает столовые, буфеты и кафе в зданиях Администрации президента РФ, правительства, палат парламента, Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты. "При составлении постного меню специалисты делают акцент на блюдах русской кухни и используют как старинные русские православные рецепты, так и современные разработки ученых-диетологов", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова. Она заверила, что постное меню полностью обеспечивает полноценное сбалансированное питание, но посетителям кремлевских столовых будет предложено и обычное. Во время Великого поста ассортимент постных блюд будет меняться.

Самым дешевым из них станет каша гречневая рассыпчатая с жареным луком по 40 рублей за порцию, самым дорогим - плов с кальмарами за 230 рублей. Также можно попробовать цукини, запеченные с помидорами, за 85 рублей, баклажанный ролл, фаршированный овощами, за 50 рублей, карпаччо из свеклы с рукколой и бальзамическим соусом за 80 рублей, борщ из квашеной капусты с черносливом и грибами за 60 рублей, рассольник дальневосточный с морской капустой за 70 рублей, щи ленивые с грибами за 60 рублей, суп-пюре из тыквы с ржаными гренками за 55 рублей.

На горячее будут, например, готовиться бигос из белокочанной капусты с яблоками за 75 рублей, паста с овощным жульеном за 145 рублей, лапша удон с овощами и грибами за 125 рублей, фетучини с томатным соусом за 130 рублей, соте из чечевицы с паприкой и луком за 115 рублей, а также всевозможные запеканки и крупеники по цене от 60 до 100 рублей за порцию. В качестве гарниров повара готовы предложить котлеты из красной фасоли по 80 рублей, крокет картофельный по 55 рублей, биточек картофельный с соусом сальса по 60 рублей, ватрушку картофельную с маринованными опятами по 85 рублей, капусту цветную отварную в овощном соусе за 70 рублей, картофель жареный с грибами и луком за 70 рублей, рис отварной с брокколи за 45 рублей, рагу из кабачков и баклажан с овощами за 85 рублей, брокколи с горчичной заправкой и кедровыми орешками за 120 рублей. Основу постного десертного меню составят всевозможные мармелады, варенья, печеные яблоки.

Крылова отметила, что в предыдущие годы посетители кремлевских столовых чаще выбирали блюда из квашеной капусты, картофеля, круп, свеклы, моркови и соления. Постные блюда можно будет заказать и купить также и в магазинах-кулинариях, расположенных на комбинатах питания.