В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается теплая погода

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Теплая погода придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край, где температура будет выше нормы на 5 - 12 градусов в начале недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В начале недели температура выше нормы на 5 градусов будет в Москве, днем температура будет в диапазоне 2 - 5 градусов тепла. Исключительно теплая погода будет на юго-востоке страны, в Амурской области, Хабаровском крае. Там температура днем будет достигать 10 - 12 градусов тепла. Это очень высокая температура", - сообщил он.

Таким образом, по словам Вильфанда, температура в Хабаровском крае и Амурской области будет на 10-12 градусов выше нормы.

В Туркменистане и Узбекистане будет противоположная ситуация. Там температура ожидается на 10 - 12 градусов ниже нормы. "Кому очень сильно не повезет, так это центральной Азии. Например, в Ашхабаде ночные температуры в начале недели будут такие же, как в Москве. В это время там обычно цветы начинают цвести, как у нас в мае. В Ташкенте дневные температуры будут ниже, чем в Хабаровске. Эти температуры на 10 - 12 градусов ниже нормы", - отметил метеоролог.