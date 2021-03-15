Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 4 млн

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Число вылечившихся после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 8 447. Всего уже выздоровели 4 003 576 человек, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Доля выписанных пациентов, по данным штаба, осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 437, до 4 400 045. В относительном выражении прирост числа заболевших составил чуть больше 0,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 404 против 395 днем ранее, до 92 494. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,1%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 353. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 001 747 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,14%. Днем ранее было выявлено 1 905 заразившихся.

От инфекции за сутки умер 51 пациент, всего в столице зарегистрировано 15 815 летальных исходов.