{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России превысил 1 впервые с января

В Москве этот показатель вырос до 1,32, что стало максимумом для столицы с октября

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России впервые с середины января превысил единицу и достиг 1,03. В Москве этот показатель на фоне существенного колебания числа новых случаев вырос до 1,32, что стало максимумом для столицы с октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Помимо Москвы, еще в двух регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент выше 1. Это Подмосковье (1,21) и Свердловская область (1,01). В остальных он удерживается ниже этой отметки.

В Санкт-Петербурге он составил (0,99), в Нижегородской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае - 0,97, в Ростовской области - 0,95, в Воронежской области - 0,92, в Архангельской области - 0,85.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Марий Эл режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до 18 апреля
Ограничения не распространяются на проведение выборов и референдумов, мероприятий по выдвижению кандидатов и сборов подписей, а также на проведение парада в честь 76-летия Победы
Читать полностью