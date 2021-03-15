Коэффициент распространения коронавируса в России превысил 1 впервые с января

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России впервые с середины января превысил единицу и достиг 1,03. В Москве этот показатель на фоне существенного колебания числа новых случаев вырос до 1,32, что стало максимумом для столицы с октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Помимо Москвы, еще в двух регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент выше 1. Это Подмосковье (1,21) и Свердловская область (1,01). В остальных он удерживается ниже этой отметки.

В Санкт-Петербурге он составил (0,99), в Нижегородской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае - 0,97, в Ростовской области - 0,95, в Воронежской области - 0,92, в Архангельской области - 0,85.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.