ЕС может одобрить вакцину "Спутник V" не раньше мая

РИМ, 15 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину "Спутник V" не раньше мая. Об этом в понедельник в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore заявил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Спутник V" - вакцина, которая заслуживает всеобщего интереса. Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства, - заявил Кавалери. - Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы [дать ответ]".

На уточняющий вопрос ведущего, возможно ли одобрение в мае, представитель европейского регулятора ответил: "Думаю, что да".

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.