В Марий Эл режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до 18 апреля

ТАСС, 15 марта. Власти Республики Марий Эл продлили режим повышенной готовности, введенный в республике из-за пандемии коронавируса, до 18 апреля. Соответствующие изменения внесли в указ главы региона, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Установить, что на территории Республики Марий Эл до 18 апреля 2021 года включительно не допускается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан с учетом особенностей, установленных настоящим указом", - говорится в сообщении.

Согласно указу, данные ограничения не распространяются на проведение выборов и референдумов, а также мероприятий по выдвижению кандидатов и сборов подписей. Также ограничения не распространяются на проведение торжественного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее власти Республики Марий Эл смягчили ряд ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, в частности, продлен режим работы организаций общественного питания. Кроме того, в республике сняли ограничения по количеству посетителей кинотеатров, помещений общественного питания, театров и концертных организаций. Также в студенческих общежитиях вузов, техникумов и колледжей отменили комендантский час.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 12 173 случая заражения коронавирусом, 11 159 пациентов выздоровели, 186 человек умерли.