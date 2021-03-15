В Петербурге с 16 марта начнут разводить мосты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Технологические разведения мостов начинаются в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к сезону навигации по Неве, который планируется начать 10 апреля. Первыми разведут Дворцовый и Большеохтинский мосты, сообщается в понедельник на сайте компании "Мостотрест".

"СПб ГБУ "Мостотрест" начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Так, первыми мостами, разведенными в преднавигационный период 2021 года, станут Дворцовый и Большеохтинский мосты. Их разводки состоятся уже в эту ночь (с 15 на 16 марта)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дворцовый мост разведут с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, а Большеохтинский - с 02:00 до 05:00.

По данным компании, далее разведения мостов по Неве и Малой Неве будут проводиться почти каждую ночь, вплоть до открытия навигации 10 апреля. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты разведут около 50 раз.

Уточняется, что в ночь с 16 на 17 марта с 02:00 до 05:00 разведут Большеохтинский мост, Биржевой мост - с 02:00 до 04:55. Две ночи подряд - с 17 по 19 марта - с 01:20 до 04:50 будет разводиться Троицкий мост.

Разводные мосты являются символом Петербурга, обычно их разводят в ночное время для прохождения судов. На процесс разводки мостов в период навигации каждую ночь приходят смотреть тысячи туристов. Всего в городе насчитывается более 400 мостов.