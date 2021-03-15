Регулятор ЕС рассмотрит данные по вакцине AstraZeneca 18 марта

РИМ, 15 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 18 марта рассмотрит все поступившие данные по вакцине от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом в понедельник в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

Ранее ряд стран Европы, в числе которых Дания, Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся.

"Мы понимаем позицию стран-членов [ЕС] <...> На этой неделе, в четверг, комитет EMA по оценке фармакологических рисков рассмотрит все данные, которые мы собрали, в том числе свежие данные из Норвегии, - сказал представитель регулятора ЕС. - На их основе мы решим, существует ли повод для беспокойства или мы можем дальше продолжать прививать [этой вакциной]".

Сама компания в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины.

До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать использование данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски, что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.