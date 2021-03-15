Роспотребнадзор разрешил возобновить работу мечетей и храмов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор в Дагестане разрешил возобновить работы культовых учреждений на территории республики. Соответствующие рекомендации направлены председателям местных религиозных организаций, сообщили ТАСС в понедельник в управлении Роспотребнадзора по региону.

"С учетом того, что в регионе наблюдается относительная стабильность в эпидситуации, мы решили в полной мере открыть работу культовых учреждений - мечетей и храмов. Председателям местных религиозных организаций соответствующие письма уже направлены, но с соблюдением элементарных требований Роспотребнадзора - масочный режим, социальная дистанция", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба врио главы Дагестана Сергея Меликова, ранее на заседании оперштаба по предупреждению распространения нового коронавируса на территории республики с инициативой открытия мечетей и храмов выступил Сергей Меликов.

По данным регионального оперштаба, на 15 марта в Дагестане зарегистрировано 30 379 случая инфицированных коронавирусом, в том числе 38 - за последние сутки, 28 112 человека выздоровели, 1 370 умерли.