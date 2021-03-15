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Пандемия COVID-19

Адыгея дополнительно получит 7 млн рублей на лечение амбулаторных пациентов с COVID-19

Как сообщил глава региона Мурат Кумпилов, обеспечение таких пациентов бесплатными лекарствами является одной из мер по эффективному противостоянию коронавирусной инфекции

МАЙКОП, 15 марта. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделило Адыгее 7 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Для приобретения бесплатных лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 правительство РФ дополнительно выделило Адыгее около 7 млн рублей. Средства будут направлены из резервного фонда. В декабре прошлого года региону на закупку бесплатных лекарств было дополнительно направлено 9,6 млн рублей, а в январе 2021 года - еще 15,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Решение о дополнительном финансировании республики было принято после одобрения парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что такая федеральная поддержка, оказываемая региону не в первый раз, существенно повышает эффективность борьбы с коронавирусом.

"Данная помощь оказывается регионам в рамках поручения президента России. Люди, находясь на самоизоляции, получают лекарства на дому и не ходят по аптекам. Обеспечение амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами является одной из мер по эффективному противостоянию коронавирусной инфекции", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба на понедельник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 13 961 человека (плюс восемь за сутки), на лечении находятся 1 177 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 12 627 человек (плюс 31 за сутки), умерли 157.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяПандемия COVID-19
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