Британия расширила список стран, прибывающим из которых надо самоизолироваться в отелях

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании расширили список стран "повышенного риска", прибывающие из которых должны самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Как говорится в сообщении, распространенном в понедельник министерством транспорта страны, с 19 марта список пополнят Катар, Оман, Сомали и Эфиопия. Тогда же из него будут исключены Португалия и Маврикий.

"С 4 часов утра 19 марта 2021 года лица, которые вылетели из этих стран или посещали их транзитом в предыдущие 10 дней, не смогут въехать на территорию Англии. Въезд будет разрешен только британским и ирландским гражданам, а также лицам, имеющим право на проживание в стране (в том числе обладателям долгосрочных виз). Они будут обязаны оставаться в одобренных правительством учреждениях в течение 10 дней", - говорится в документе. В ведомстве также заявили о сокращении риска распространения новых штаммов вируса, связанного с въездом в королевство путешественников из Португалии и Маврикия.

С 15 февраля все прибывающие в Великобританию из 33 определенных ее властями стран и территорий "повышенного риска", число которых теперь увеличится до 35, должны провести за свой счет полторы недели в гостиницах. В так называемый красный список входят ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки, а также Объединенные Арабские Эмираты. Цель меры - снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса. Власти предупреждают, что в случае необходимости список будет оперативно расширен.

Проживание в отеле вместе с питанием и обязательным двукратным тестированием на коронавирус обходится в 1 750 фунтов (180 тыс. рублей) на человека. Положительный результат анализа означает продление карантина и дополнительные расходы в размере от £300 до £1 200 (от 31 до 123 тыс. рублей). Лицам, скрывшим от властей информацию о посещении государств из красного списка, грозит штраф до £10 тыс. (1 млн рублей) и тюремное заключение сроком до 10 лет.

С 18 января все прибывающие в страну должны соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней и сдавать тесты на заражение коронавирусом, однако могут находиться у себя дома, если не посещали стран из красного списка. В связи с действующим в стране с 4 января карантином британцам запрещены международные поездки без крайней необходимости (уважительными поводами считаются работа и учеба). Из-за распространения более заразного и смертоносного штамма вируса в самой Великобритании сообщение с ней с декабря существенно ограничили многие страны мира, включая Россию.