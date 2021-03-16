Генконсульство РФ заявило, что возвращение россиянки Тэрады затянулось из-за США

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Хьюстоне готово выдать россиянке Мире Тэраде (до 2017 года - Оксана Вовк) свидетельство на возвращение в Россию, как только американская сторона определится с датой ее депортации. Об этом сообщил в понедельник ТАСС консул-советник генерального консульства России в Хьюстоне Дмитрий Просвиркин.

Тэрада отбывала наказание в США за отмывание денег в деле о контрабанде наркотиков. Срок ее тюремного заключения истек 4 февраля. До депортации в Россию она остается под стражей в Луизиане. Пока Тэрада находилась в заключении, ее паспорт был потерян. В некоторых российских СМИ появились предположения, что из-за отсутствия документов она не может вернуться домой и вынуждена оставаться в американской тюрьме.

"Ее гражданство подтверждено, готовы выдать свидетельство на возвращение, при необходимости командировав сотрудника к месту ее содержания. Ожидаем от американской стороны определения даты и маршрута депортации. Пока четкого ответа от американских партнеров нет", - объяснил Просвиркин, как действительно обстоит ситуация. По его словам, задержка с возвращением Тэрады связана именно с бюрократическими процедурами на американской стороне.

Дипломат уточнил, что гражданство Тэрады было подтверждено еще 1 марта. Нет никаких препятствий и для выдачи свидетельства на возвращение, но поскольку американская сторона не определила точную дату депортации, срок действия документа может истечь до того, как россиянка отправится домой. Однако, подчеркнул он, как только иммиграционная и таможенная полиция США определится с днем ее отправки в Россию, Тэрада получит свидетельство немедленно. Просвиркин добавил, что сотрудники консульства остаются в оперативном контакте с работниками иммиграционной и таможенной полиции США, настаивая на скорейшем возвращении россиянки на Родину.

В феврале 2020 года федеральный суд в пригороде Вашингтона Александрии (штат Вирджиния) приговорил Тэраду, признавшуюся в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков, к 2,5 года тюрьмы. Россиянке засчитали восемь месяцев, отбытых в заключении в США, а также шесть месяцев в финской тюрьме.

Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения была задержана 15 декабря 2018 года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Американская сторона обвиняла ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. 20 июня 2019 года Тэрада была экстрадирована в США.