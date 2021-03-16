"Ведомости": медработников и учителей обеспечат планшетами на базе отечественного ПО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ обратилось к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с инициативой выдать учителям и медработникам скорой помощи планшеты с установленным российским ПО. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

"В 2021 году ведутся подготовительные мероприятия, готовятся нормативные акты, осуществляется портирование существующих и используемых в работе сотрудниками образования и здравоохранения российских приложений на операционной системе (ОС) "Аврора", - сообщил изданию замглавы Минцифры Андрей Черненко, уточнив, что оснащение предполагают проводить в 2022 году.

Как сообщают "Ведомости", выдвинутая инициатива предполагает обеспечение учителей и медработников планшетами на базе российской операционной системы, это входит в программу поддержки развития отечественной IT-индустрии. Данное решение может быть закреплено постановлением правительства уже в марте этого года. Минцифры, Минфин, Минздрав и Минпросвещения предложено сделать ответственными ведомствами.

"Аврора" на данный момент является единственной мобильной ОС, включенной в реестр отечественного ПО. Ранее класс ОС в реестре был единым, однако теперь введено разделение на ОС общего назначения, мобильные ОС, встраиваемые ОС, ОС реального времени. "Аврора" ранее уже была установлена для переписи населения, запланированной на 2020 год (перенесена на 2021 год), устройства с данной ОС также закупила "Почта России". Права на "Аврору" принадлежат "Ростелекому".