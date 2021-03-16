В Магадане на участке с очагом африканской чумы свиней ввели карантин

ТАСС, 16 марта. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о введении карантина на территории подсобного хозяйства, где обнаружен очаг африканской чумы свиней. Находиться в радиусе 10 км от участка запрещено, сообщили во вторник ТАСС в правительстве Колымы.

Ранее в личном подсобном хозяйстве на территории Магадана путем лабораторных исследований был выявлен очаг африканской чумы свиней. Отмечалось, что заболевшие животные не предназначались для продажи.

"Установлена угрожаемая зона - территория в радиусе 10 км от эпизоотического очага. Зона наблюдения - территория в радиусе 100 км от угрожаемой зоны. На территории очага африканской чумы введен карантин", - рассказали в правительстве.

По информации областных властей, заезжать на территорию участка может только персонал, ветеринарные врачи и жители микрорайона.

Африканская чума - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такой возможности.