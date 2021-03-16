Пекин отменил введенный накануне повышенный уровень опасности из-за песчаной бури

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Метеорологическая служба Пекина во вторник отменила в большинстве районов города повышенный уровень погодной опасности, введенный накануне из-за обрушившейся на Пекин мощной пылевой бури. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

В понедельник утром Пекин накрыла песчаная буря, которая стала сильнейшей за последние 10 лет. Видимость на дорогах не превышала 1 тыс. м, концентрация мелких твердых частиц PM10 в городе достигла 2 тыс. микрограмм на кубический метр, что в 40 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр. В некоторых районах города значение показателя достигало 8 тыс. микрограмм/кубометр, что в 160 раз выше нормы ВОЗ. При этом концентрация частиц PM2,5 (основной источник смога) превысила 500 микрограмм/ кубометр, что в 20 раз превысило норму ВОЗ, установленную на уровне 25 микрограмм на кубический метр.

К вечеру понедельника ситуация в городе несколько улучшилась, во вторник утром погода наладилась - в городе светит солнце. По данным на 09:00 утра (04:00 мск) концентрация PM 10 в Пекине составила 70 микрограмм/ кубометр, значение РМ 2,5 - 65 микрограмм/кубометр.

В конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на непогоду (загрязнение воздуха, сильный ветер и т. д.). Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный. Накануне власти Пекина из-за песчаной бури объявили желтый уровень тревоги. По данным на 07:00 вторника по местному времени (02:00 мск), только в двух районах - Дасин и Фаншань - действует синий сигнал тревоги в связи с пылевой бурей. Это связано с тем, что во второй половине дня, согласно прогнозу, ветер в городе может смениться, в результате чего песок и пыль на некоторое время могут вернуться в эти районы.

Накрывшая Пекин песчаная буря пришла из Монголии. Стихия обрушилась на эту страну 13-14 марта и унесла жизни как минимум девяти человек. Помимо Пекина, буря затронула и другие районы КНР, в том числе автономный район Внутренняя Монголия, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй, а также муниципалитет Тяньцзинь. Снимки со спутника показали, что стихия распространилась на площади около 466 тыс. кв. км.