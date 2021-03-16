Власти Чукотки продлили ограничительные меры до конца марта

ТАСС, 16 марта. Ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инспекции продлены на Чукотке до 31 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В округе до конца этого месяца сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция, а также запрет на публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе отмечено 709 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровел 681 человек, пятеро умерли. Прививку первым компонентом вакцины от инфекции сделали около 5 тыс. человек.