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Пандемия COVID-19

Власти Чукотки продлили ограничительные меры до конца марта

В регионе сохраняется запрет на публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях

ТАСС, 16 марта. Ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инспекции продлены на Чукотке до 31 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В округе до конца этого месяца сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция, а также запрет на публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе отмечено 709 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровел 681 человек, пятеро умерли. Прививку первым компонентом вакцины от инфекции сделали около 5 тыс. человек.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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