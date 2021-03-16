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Мурашко сообщил, что в России сохраняется дефицит среднего медицинского персонала

Глава Минздрава обратился к представителям регионов с просьбой подключиться к решению проблемы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Дефицит среднего медицинского персонала сохраняется в России, нужно увеличить объем подготовки специалистов в средних специальных учебных заведениях. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для нас крайне важным является в том числе и укомплектованность средним медицинским персоналом. И такая потребность велика. Последний, 2020 год показал, что увеличили объемы набора в региональные ссузы (средние специальные учебные заведения) почти на 10%, но все-таки дефицит пока по-прежнему сохраняется", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Глава Минздрава РФ обратился к представителям регионов с просьбой подключиться к решению этой проблемы и увеличить объем подготовки среднего медицинского персонала.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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