В ГД прокомментировали планы ужесточить наказание за систематическую езду в нетрезвом виде

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Борьба с таким явлением, как систематическое управление машиной в нетрезвом виде, требует активного применения норм Уголовного кодекса РФ, а не только их ужесточения. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя инициативу МВД.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что МВД РФ по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало поправки к Уголовному кодексу, согласно которым максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен с двух до трех лет. По информации издания, законопроект уже поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности.

"Думаю, что эта проблема действительно существует. Поэтому будем рассматривать. Но я бы хотел, чтобы у нас акцент был на правоприменении", - сказал Крашенинников, призвав в целом не подменять "борьбу с преступностью наращиванием санкций в уголовных статьях". По его словам, если разработчики представят убедительные доводы в пользу предложенного ужесточения, то депутаты, скорее всего, законопроект поддержат.

"Но все же акцентировать внимание нужно на раскрываемости, - продолжил глава комитета. - Все это нужно рассматривать в системе, но если анализ покажет, что это [ужесточение] нужно, тогда будем поддерживать, наша задача как раз заключается в том, чтобы нормативные правила устанавливать, а их (МВД - прим. ТАСС) - эти правила реализовывать".

По данным "Коммерсантъ", изменения внесены в статью 264.1 УК РФ. Если гражданин был судим по указанной статье ранее, ему может быть назначен штраф в размере до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время за повторное вождение в нетрезвом виде судом может быть назначен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.