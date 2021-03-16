В России за сутки выявили 9 393 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 393, до 4 409 438, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,01%), Сахалинской области (0,03%), Республике Тыва (0,04%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 916 в Санкт-Петербурге, 565 - в Московской области, 348 - в Нижегородской области, 246 - в Ростовской области, 227 - в Самарской области.

В настоящее время в России болеет 302 281 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 644. Всего уже вылечились 4 014 220 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 174 пациента в Санкт-Петербурге, 499 - в Московской области, 409 - в Нижегородской области, 346 - в Ростовской области, 292 - в Астраханской области, 289 - в Пермском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 443 против 404 днем ранее, до 92 937. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,11%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 42 летальных случая в Санкт-Петербурге, 30 - в Московской области, 19 - в Воронежской области, 15 - в Алтайском крае, по 13 - в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 533. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 003 280 заболевших. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 353 заразившихся.

За сутки умерли от инфекции 57 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 872 летальных исхода.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 1 475 пациентов. За все время выздоровели 922 899 человек. В настоящее время в столице болеют 64 509 человек.