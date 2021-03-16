На горнолыжных курортах Сочи по случаю Года молодежи предоставят скидки студентам

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Горнолыжные курорты Сочи предоставят скидки на катание в размере от 15 до 25% студентам по случаю Года молодежи, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

"Курорт Красная Поляна предлагает для молодежи скидку 25% на дневные и вечерние ски-пассы. Такая льгота предоставляется студентам очной формы обучения до 25 лет включительно. На горнолыжном курорте Роза Хутор студентам предлагаются ски-пассы на один день катания со скидкой 15%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие привилегии разработаны по случаю Года молодежи. Накануне сообщалось, что из-за большого количества снега, выпавшего в 2021 году, горнолыжный сезон в Сочи продлен до 10 мая.

Власти Сочи объявили 2021 год Годом молодежи на курорте, во время которого будут организованы новые молодежные мероприятия и проекты.

Туристический поток в зимний сезон в Сочи вырос на 20% по сравнению с сезоном 2020 года, три горнолыжных курорта города приняли порядка 200 тыс. гостей, загрузка гостиниц и отелей на курорте остается высокой, на уровне 85%. Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.