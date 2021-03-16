Мэр Ниццы призвал власти Франции как можно быстрее разрешить использование "Спутника V"

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Франции должны как можно быстрее принять решение об использовании российской вакцины "Спутник V" на территории страны. Об этом заявил во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози в эфире телеканала CNews .

"Необходимо, чтобы высшие медицинские власти Франции определились со своей позицией как можно быстрее, а не ждали наступления лета", - сказал он. "У меня есть возможность обеспечить жителей Ниццы тысячами доз российской вакцины", - добавил он. Мэр отметил, что "около полусотни стран уже используют эту вакцину, и кампания по вакцинации населения там проходит хорошо".

Ранее представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что организация ведет переговоры с рядом производителей для увеличения объемов производства "Спутник V" в Евросоюзе. По его словам, РФПИ готов начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют вакцину.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". Представители регулятора ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил в понедельник, что инстанция может одобрить "Спутник V" не раньше мая.