Володин: россиян надо информировать о ситуации с пандемией в открытых для туризма странах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость подробного информирования россиян о ситуации с распространением коронавируса в странах, которые приглашают к себе туристов.

Данную тему в начале пленарного заседания во вторник поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Европа снова болеет, Италия, все закрываются страны снова и снова", - сказал он, выразив опасение, что российские туристы могут заразиться в случае поездок в эти страны. Жириновский в связи с этим предложил комитету Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи внести предложение по пресечению пропаганды "поездок в дальние страны, где столько заразы".

"Давайте мы проработаем эти вопросы и, возможно, до летних отпусков специально заслушаем ответственных лиц из правительства по этой теме с тем, чтобы у нас была полная информация. Нам важно граждан проинформировать, как обстоят дела в странах, куда они планируют поехать и, собственно, откуда идут призывы "приезжайте на отдых", как будет там человек защищен", - ответил на это Володин.