Песков заявил, что Россия выступает против конкуренции вакцин от коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия принципиально выступает против конкуренции вакцин от коронавирусной инфекции, а также политизации вопросов их распространения. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически против такого давления, мы категорически против конкуренции вакцин. Мы считаем, что все [страны] должны соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией", - сказал представитель Кремля.

Песков сделал акцент на том, что Россия "категорически против политизации этой ситуации с вакцинами". "Мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше с тем, чтобы все страны, включая бедные страны, получили возможность привить свое население. Это единственный способ остановить пандемию", - заявил он. Песков добавил, что "в этом заинтересован весь мир и подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин не имеют перспектив и вредят интересам людей". "Это наша принципиальная позиция", - подытожил он.

Комментируя публикацию в официальном аккаунте "Спутник V" в Twitter о том, что Департамент здравоохранения США оказывал давление, в частности, на Бразилию, чтобы страна отказалась от использования российской вакцины, Песков подчеркнул, что это не является собственной публикацией. "Я насколько знаю, это где-то какая-то публикация была в зарубежных СМИ. В данном случае они просто перепечатывают, это же не наша публикация", - сказал он, оставив без ответа будет ли российская сторона через ВОЗ пытаться провести соответствующее расследование.

Пресс-секретарь российского лидера сделал акцент на том, что на российскую вакцину есть спрос. "Мы работаем над удовлетворением спроса. Каждая страна, которая нуждается в вакцине, должна сама с внешним давлением разбираться и принимать решение - речь идет о внешнем давлении или о жизни собственных граждан", - сказал он.

При этом Песков также переадресовал европейским властям вопрос о том, как продвигается одобрение российской вакцины в Европе. " Этот апдейт должна дать Европа. Все документы туда представлены, соответствующая работа продолжается", - сказал он.

По его словам, за рубежом прикладывают беспрецедентные усилия, чтобы заставить отказаться от закупки российских вакцин от коронавируса. "Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это, действительно, имеет место", - сказал представитель Кремля. Он оставил без ответа вопрос о том, идет ли речь о США и их союзниках. "Здесь я не стал бы конкретизировать", - сказал Песков.

Пресс-секретарь еще раз отметил, что ему "действительно известны [попытки оказания такого давления]". "Я не стал бы эту тему продолжать", - добавил он.

Доклад Минздрава США

Соединенные Штаты пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" в рамках общих усилий Вашингтона по противодействию "дурному влиянию" на государства Северной и Южной Америки. Об этом свидетельствует доклад Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год, обнародованный ранее за подписью бывшего главы Минздрава США Алекса Азара.

Из этого документа следует, что в стремлении России оказать помощь бразильскому народу в борьбе с опасным заболеванием в Вашингтоне усмотрели желание Москвы усилить свое влияние в регионе и те самым нанести ущерб безопасности Соединенных Штатов. В тех же намерениях, судя по докладу, Вашингтон подозревал Кубу и Венесуэлу, от сотрудничества с которыми он также предостерегал страны региона.