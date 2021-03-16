Предложения по расширению соцгарантий для медработников направлены в РТК

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Предложения по расширению соцгарантий, подготовленные профсоюзом работников здравоохранения РФ, направлены на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК). Проект нацелен на решение жилищных проблем медработников, обеспечение их служебными жилыми помещениями с возможностью передачи их в собственность, сообщается во вторник на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Поправки в статью 72 федерального закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан", подготовленные профсоюзом работников здравоохранения России, направлены на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию за подписью заместителя координатора профсоюзной стороны комиссии, заместителя председателя ФНПР Нины Кузьминой. Внесение этих изменений позволит установить дополнительные меры социальной поддержки как медицинских работников, так и членов их семей", - говорится в сообщении.

Так, медикам, работающим в первичном звене и на станциях скорой медицинской помощи, предлагается предоставлять служебное жилье с правом последующей приватизации после 10 лет непрерывной работы. В таком случае стаж предполагается засчитывать, если сотрудник трудоустроен не менее чем на одну ставку в государственной (муниципальной) медицинской организации. За органами власти в проекте закрепляется право снижать данный рабочий стаж в качестве дополнительной льготной меры.

Отмечается, что для медработников, проживающих в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), предлагается предоставить право на компенсацию оплаты жилых помещений из региональных и федеральных бюджетов. Кроме того, профсоюз считает необходимым распространять компенсацию и на коммунальные платежи с учетом их индексации в соответствии с ростом потребительских цен.

"Проект нацелен на закрепление основных социальных прав медицинских работников: на решение жилищных проблем, обеспечение служебными жилыми помещениями с возможностью передачи их в собственность при условии продолжительной работы в здравоохранении", - отметили в профсоюзе.