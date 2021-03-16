Власти Москвы ожидают высокую активность рестораторов в подготовке летних веранд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Москвы предполагают, что активность рестораторов города в подготовке к открытию летних веранд будет высокой. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"В этом году мы предполагаем, что будет небольшой рост по сравнению 2020 годом, так как все рестораторы активно готовятся к сезону, и мы надеемся, что активность будет высокой", - сказал Овчинский.

Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, около 3 тыс. летних веранд могут открыться в Москве в 2021 году, сезон начнется с 1 апреля. Приступить к их монтажу и обустройству рестораторам разрешено с 15 марта. Контроль за соблюдением требований к размещению летних кафе осуществляет Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.