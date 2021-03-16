Нарышкин уверен, что Крым станет жемчужиной России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Жители Крыма вместе с другими россиянами показывают самоотверженный труд, преображая полуостров, и он станет жемчужиной России, уверен председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который на момент Крымской весны в 2014 году был председателем Госдумы.

"За эти семь лет вы вместе со свей Россией показали примеры самоотверженного труда, построив прекрасный Крымский мост, который смело можно отнести к мировым достопримечательностям. Стремительно восстанавливается и развивается дорожная сеть, укрепляется инфраструктура, высокими темпами возводится современное и комфорт жилье. Твердо уверен в том, что совместными усилиями мы превратим Крым в жемчужину России, сияние которой достигнет самых далеких уголков планеты", - сказал Нарышкин в видеообращении, которое во вторник было показано в эфире телеканала "Крым-24".

Он добавил, что "очень рад, что Крым вернулся в состав нашего Отечества". "Семь лет назад вы приняли историческое решение о вхождении в состав Российской Федерации. <…> В этих двух простых словах "Крым наш!" и гром салюта победы, и слезы радости, и чувство высшей справедливости", - отметил Нарышкин.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.