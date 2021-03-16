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При Роскомнадзоре предложили создать группу общественников по оценке контента в соцсетях

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал подумать над возможным составом такой группы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поддержал идею о создании при Роскомнадзоре группы общественников по оценке контента в соцсетях, он намерен обратиться в ведомство с этой инициативой в ближайшее время.

В ходе эфира в соцсети Clubhouse во вторник одна из участниц дискуссии предложила сформировать при регуляторе группу общественников, которая могла бы проверять выявленные Роскомнадзором ссылки на посты с противоправным контентом, приведя в пример ситуацию с сервисом микроблогов Twitter.

"Я готов передать ваше пожелание руководству Роскомнадзора, - отреагировал Хинштейн. - Мне сам подход ваш нравится. Я всегда за то, чтобы доверять, но проверять. Поэтому если сегодня мы с вами завершим не очень поздно, я сегодня вечером руководство Роскомнадзора попрошу. Если задержимся, значит, сделаю это завтра с утра".

Депутат также призвал подумать над возможным составом такой группы. "Надо только будет подумать о том, кто эти люди, потому что дальше ведь, понятно, всегда будут те, кто скажут, что царь ненастоящий - почему им показали, а нам нет", - отметил Хинштейн.

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