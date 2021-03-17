На развитие туризма в Пермском крае направят около 70 млн рублей

ПЕРМЬ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края направят на развитие туризма в регионе порядка 70 млн рублей в 2021 году, средства пойдут на создание инфраструктуры, продвижение туристического потенциала региона и поддержку предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель министра по туризму и молодежной политике региона Сергей Хорошутин.

"Общая сумма финансирования на развитие туризма в этом году - около 67,8 млн рублей. Денежные средства будут направлены на субсидии на развитие инфраструктуры, повышение квалификации сотрудников сферы, поддержку турбизнеса и продвижение туристического потенциала Пермского края", - сказал он.

По данным Минтуризма Прикамья, в 2020 году на эти цели выделяли более 80 млн рублей. При этом Хорошутин отметил, что региональные власти в 2021 году намерены сосредоточиться и уделить особое внимание развитию туризма. Для этого в начале года Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края было реорганизовано в министерство, что, по его словам, позволит привлечь к отрасли больше внимания со стороны краевых властей.

Запланировано проведение различных мероприятий на территории Прикамья, таких как межрегиональная туристическая ярмарка, продолжится комплексное обустройство набережной в историческом городе Оса, расположенном на берегу Воткинского водохранилища на реке Каме. По итогам первого краевого грантового конкурса из регионального бюджета выделят 10 млн рублей на субсидии предпринимателям, денежные средства победители смогут использовать на приобретение, изготовление, обустройство модульных гостиниц, глэмпингов, горных модулей.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что регион богат уникальными природными ландшафтами, старинной архитектурой, самобытными поселками и красивыми видами. В Прикамье туристов ждет круизный, экологический, культурно-познавательный, промышленный и санаторно-курортный отдых. В каждой территории региона есть свои обычаи и традиции, которые помогут привлечь как можно больше гостей. До 1 июля Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края должно разработать типовую форму муниципальных программ по развитию туризма. Пермский край готов нарастить объем турпотока в ближайшие годы с порядка 600 тыс. до нескольких миллионов человек в год.