Греция подтверждает, что ждет туристов из России с 14 мая

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посольство Греции в Москве во вторник подтвердило ТАСС, что с 14 мая страна ждет туристов из РФ, которые должны иметь на руках отрицательные тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.

"Могу подтвердить эти тезисы", - сообщили в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос.

В диппредставительстве также подтвердили информацию о том, что границы страны могут быть открыты для туристов и раньше этой даты.

9 марта министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что с полным учетом необходимости добросовестного выполнения эпидемических протоколов страна будет стремиться открыть туристический сезон 14 мая, а до этих пор будет постепенно снимать ограничения, если это позволят оценки инфекционистов по поводу развития пандемии. По его словам, на апрель запланирована проверочная реализация разработанных мер на первом этапе с путешественниками из стран Европейского союза, а также из других государств, где вакцинация активно осуществляется, например из Израиля.

В свою очередь власти РФ заявили, что не станут искусственно удерживать внутри страны граждан, которые хотят провести отпуск за границей, но россиянам стоит учитывать непростую ситуацию с ковидом в других государствах.