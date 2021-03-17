На Дальнем Востоке в этом году пройдут три молодежных форума

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Два всероссийских и один окружной молодежный форум в текущем году пройдут на Дальнем Востоке. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе заседания коллегии Росмолодежи, посвященного итогам работы в 2020 году.

"С точки зрения форумной кампании и профильных образовательных мероприятий для всех категорий молодежи у нас расширяется география проведения и целевая аудитория. На Дальнем Востоке пройдет три молодежных форума в этом году - это всероссийские форумы "Восток" и "Острова", а также окружной форум "Амур", - сказал Новиков.

Он добавил, что для творческой молодежи традиционно будет проходить форум молодых деятелей культуры "Таврида" и фестиваль фестивалей "Таврида арт". "В период пандемии были сомнения о том, нужно или не нужно проводить "Тавриду арт", но мы увидели огромный запрос молодых творческих ребят, все-таки в усеченном формате очно он будет проведен", - подчеркнул Новиков.

Он добавил, что в связи с принятием закона о молодежной политике, который повысил возраст молодежи с 30 до 35 лет, работа с этой группой населения "станет зоной развития". "Россиянам в возрасте до 35 лет Росмолодежи надо будет предлагать дополнительные возможности для удовлетворения их потребностей, которые возникают в этом возрасте. Это молодые семьи и семьи, где есть первый ребенок, в этом направлении нужно двигаться. Эту нишу мы пока не заняли в полной мере своими проектными инициативами", - резюмировал Новиков.