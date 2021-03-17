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Пандемия COVID-19

В Швеции рассказали о возможном побочном эффекте вакцины против COVID-19 компании Janssen

В Управлении лекарственных препаратов заявили о необходимости дополнительного мониторинга на предмет тромбоза у привитых
© AP Photo/Mark Lennihan

СТОКГОЛЬМ, 17 марта. /ТАСС/. Управление лекарственных препаратов Швеции заявило о необходимости дополнительного мониторинга на предмет тромбоза у людей, привитых одобренной на прошлой неделе Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакциной от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson.

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"Из масштабного исследования, на основании которого препарат был одобрен, следует, что здесь присутствует незначительный дисбаланс в количестве тромботических случаев, то есть тромбов разных видов, - сказала ответственная за лекарственную безопасность в ведомстве Улла Вендель Лиминга в ответ на вопрос агентства ТТ о подозрениях, что вакцина от Janssen может иметь побочный эффект, схожий с осложнениями от препарата британско-шведской компании AstraZeneca. - Сигнал не является достаточно сильным, чтобы делать выводы о вероятной связи с вакциной. Но это вопрос, которому придается повышенное внимание, и здесь все будет проверяться особо тщательно".

Она также отметила, что в случае с вакциной Janssen речь идет лишь о проверке на тромбоз, а не о комбинации нарушений свертываемости крови, как в случае с препаратом AstraZeneca.

"Это не то чрезвычайно редкое сочетание нарушений коагуляции, то есть и кровотечения, и тромбоза", - заявила Вендель Лиминга. Она отметила, что в ходе проверки новой вакцины были зарегистрированы несколько случаев образования тромбов, и пока неясно, являются ли они побочным эффектом или носят случайный характер.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь регулятор ЕС сообщил, что 18 марта рассмотрит все поступившие данные по вакцине от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией.

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ШвецияПандемия COVID-19
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