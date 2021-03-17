Госдума разрешает выдавать туристам визы на шесть месяцев при наличии брони в гостинице

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит выдавать иностранным туристами визы на срок до шести месяцев, если у них забронирован номер в гостинице, внесенной в федеральный перечень.

Согласно действующей редакции закона о порядке въезда и выезда из РФ обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев иностранному туристу "при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров".

Законопроектом устанавливается, что такая виза может быть выдана на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме либо "бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей".