Госдума увеличивает срок действия частных виз для близких родственников россиян

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении кратности и срока действия частных виз для близких родственников граждан РФ.

Документом предусмотрена возможность оформления многократных долгосрочных частных виз на основании письменного заявления гражданина РФ о предстоящем визите в Россию его родственников без необходимости оформления приглашений через территориальные органы МВД.

Согласно пояснительным материалам, под категорию близких родственников попадают супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Для таких иностранных граждан законопроектом увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года. "При этом исключается из действующего законодательства ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней", - сказано в пояснительной записке.

Таким образом, разрешенный период пребывания указанной категории лиц в РФ составит до одного года, что позволит создать комфортные условия для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.