Матвиенко заявила, что соцподдержка семей с детьми будет только расти

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду журналистам, что социальная поддержка семей с детьми в России будет только увеличиваться.

"Поддержка семей с детьми будет только наращиваться", - отметила спикер палаты, комментируя информацию газеты "Коммерсантъ" о планах Минтруда ограничить получение выплат для семей с формально низкими доходами и существенным по российским меркам семейным имуществом. По словам спикера СФ, вопрос, который поднимает Минтруд, давно обсуждается, речь идет об адресном подходе к социальной поддержке разных категорий граждан.

"Если всем подряд раздавать [пособия], не оценивая доход семьи, ее возможности и так далее, то такие пособия обесцениваются. Надо наращивать объемы поддержки семей с детьми, но адресно. Тем, кто в этом реально нуждается, справедливость в таких случаях нужна. Действительно, гражданин на Bentley, находящийся за чертой бедности, это, конечно, нонсенс", - сказала Матвиенко.

"Сегодня вопросы социальной политики, вопросы поддержки семей с детьми приобрели в государстве приоритетный характер не на словах, а на деле. Это в том числе зафиксировано в принятых изменениях к Конституции РФ", - сказала Матвиенко.