Россияне назвали самых известных ученых

ТАСС, 17 марта. Основоположник советской космонавтики Сергей Королев, а также физики Андрей Сахаров и Игорь Курчатов являются самыми известными отечественными учеными. Такой результат получен в ходе исследования в фокус-группах, проведенного совместно ВЦИОМ и АНО "Национальные приоритеты", приуроченного к Году науки в РФ, сообщили в среду ТАСС в АНО "Национальные приоритеты".

"Самыми известными учеными стали Сергей Королев (15%), Андрей Сахаров (10%), Игорь Курчатов (9%), Дмитрий Менделеев (8%), Сергей Капица (6%) и Константин Циолковский (5%)", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, наиболее заметными за последнее время стали достижения науки и техники в областях медицины, экологии, электроники и программного обеспечения. "Более половины опрошенных сообщают об усиленном внимании к развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта (58%), персонализированной медицины и высокотехнологичного здравоохранения (51%), освоения новых территорий (космоса, океана, Антарктики и Антарктиды) (51%), развитию интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем (60%)", - отмечается в документе.

Как отмечается в сообщении, одним из основных маркеров эффективности проведения Года науки должны стать "широкая известность современных российских ученых, появление историй успеха". При этом участники исследования считают, что ученые в России должны занимать достойное место, заниматься только наукой и при этом быть финансово обеспеченными.

Наука у россиян чаще ассоциируется с конкретными учреждениями и лабораториями, научно-популярными телепрограммами, гаджетами и конкретными учеными. Выявлено два распространенных образа ученого: заслуженный академик, звезда науки - и "чудаковатый энтузиаст". Среди положительных черт ученого респонденты отметили его преданность делу, среди отрицательных - социально изолированный образ жизни и неоцененность заслуг в обществе.

Исследование было проведено с 16 по 18 февраля 2021 года в фокус-группах в Москве, Казани, Кемерово, Новосибирске, Ростове-на-Дону.