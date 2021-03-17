Госдума вводит штрафы за незаконную установку ящиков для пожертвований

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект депутатов фракции "Единая Россия" Натальи Костенко и Рафаэля Марданшина об административных штрафах до 150 тыс. рублей за незаконную установку ящиков для сбора пожертвований, а также за нарушение правил их установки.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой "установка и использование ящика для сбора благотворительных пожертвований от имени некоммерческой организации лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности", повлечет штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация ящика.

Установка и использование ящика организацией, имеющей на это право, с нарушением установленных законом требований повлечет штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. Ящик также может быть конфискован.