Reuters: в TikTok могут появиться групповые чаты

ТАСС, 17 марта. Видеоплатформа TikTok может внедрить функцию групповых чатов в своем сервисе в этом году. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников Reuters рассказал, что внедрение групповых чатов входит в планы развития соцсети с целью добавить ей больше возможностей для общения, а также создать более удобные условия для взаимодействия между всеми пользователями и блогерами, публикующими видеозаписи. Это также позволит видеоплатформе конкурировать с социальной сетью Facebook, считает агентство.

Источники отметили, что в планах компании сделать групповые чаты незашифрованными.

Подобная функция существует в китайской версии TikTok под названием Douyin с 2019 года, отмечает Reuters.

По данным агентства, китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, еще в прошлом году планировала сделать групповые чаты доступными, однако отложила нововведение из-за планов администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа заблокировать работу этого приложения в Соединенных Штатах, а также блокировки сервиса в Индии.