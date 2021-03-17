Железнодорожные круизы в Крым разделят на несколько форматов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания "Гранд сервис экспресс" разработает несколько форматов железнодорожных круизов в Крым. Планируется, что поезда будут курсировать по тематическим маршрутам - эногастрономический, экологический и молодежный формат путешествий, в стоимость туров будет входить комплекс услуг с предоставлением проезда, экскурсионного сопровождения и размещения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в среду сообщалось, что власти Крыма и компания "Гранд сервис экспресс" планируют в 2021 году разработать и запустить железнодорожные круизы на полуостров.

"В период с октября по май следующего года планируется запуск ж/д круизов по тематическим маршрутам - эногастрономический, экологический и молодежный формат путешествий. <…> Планируется запуск различных форматов отдыха и путешествия на поездах компании-перевозчика от экономичных до вагонов класса повышенной комфортности ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в стоимость туров будет входить комплекс услуг с предоставлением проезда, экскурсионного сопровождения и размещения. Стоимость круизов будет варьироваться в зависимости от сезонных тарифов перевозки, длительности тура, программы наземного обслуживания и типа размещения.

Также в пресс-службе добавили, что в этом году компания планирует запуск турмаршрутов по направлениям курсирующих поездов "Таврия", а также специальных туристических железнодорожных круизов. На регулярных рейсах будут предложены программы в летний туристический сезон, разработка которых ведется совместно с ГУП "Крымский туристский центр".