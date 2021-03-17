В Нижнем Новгороде открыли первый в ПФО координационный центр поддержки людей с аутизмом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Первый в ПФО ресурсный центр по поддержке людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), координирующий деятельность областных организаций при работе, в том числе, с детьми с РАС, открыли в Нижнем Новгороде. Центр будет также курировать процесс социализации подопечных, сообщил в среду журналистам губернатор Глеб Никитин.

"Эта была инициатива полномочного представителя [президента РФ в ПФО] Игоря Анатольевича Комарова начать окружной проект, связанный с подобными детишками, мы стали действительно пилотным регионом. Сейчас мы создаем не центр в виде стен, а координационный центр на основе концепции, которая будет работать через сеть подразделений в районах области, более 50 центров социального обслуживания будут задействованы, 16 центров детской реабилитации", - сказал Никитин.

По его словам, особенность центра в том, что организация будет координировать действия в том числе между ведомствами, которые могут оказать помощь детям и родителям.

"Родителям после получения диагноза ребенка сразу должны оказать психологическую помощь, а дальше ребенка должны вести от здравоохранения в образование, в социальное обслуживание и до трудоустройства. Если ребенком с раннего возраста заниматься, его можно социализировать, и он может приносить пользу обществу и сам стать полноценном его членом", - добавил Никитин.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров считает, что подобный опыт необходимо использовать и в других регионах страны. "Этот центр, на мой взгляд, может стать примером и для других регионов, примером организации работы по поддержке и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями", - сказал полпред.

Как пояснила ТАСС руководитель центра Алиса Бадьянова, в структуре госучреждений такого опыта еще не было. "После того, как ребенок получает диагноз, психиатр маршрутизирует ребенка в наш центр, в течение трех дней мы связываемся с родителями и приглашаем семью к нам на диагностику с дальнейшим пониманием, какая услуга будет ему определена - индивидуальный это будет подход или групповое занятие, необходимо тьюторское сопровождение или нет. Семья в любом случае получает комплексную социальную поддержку. Это логопед, дефектолог, психолог, либо это поддержка в интеграционных мастерских, если мы говорим про детей школьного возраста, когда более актуальны навыки социально бытовой интеграции. В структуре государственных учреждений такого опыта еще не было", - сказала собеседница.