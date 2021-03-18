Парки развлечений Disney в Калифорнии откроются 30 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Парк развлечений Disneyland и еще один тематический парк американской студии Disney в Калифорнии, закрывшиеся из-за пандемии, откроются в конце апреля, но будут работать в ограниченном режиме. Об этом студия сообщила в среду в своем блоге.

"Disneyland и парк приключений Disney в Калифорнии планируют официально открыть свои двери для посетителей 30 апреля, с ограниченной пропускной способностью", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вход в парки развлечений будет осуществляться с помощью новой системы, предусматривающей подачу специальной заявки на посещение. Кроме того, администрация пока откажется от проведения парадов и ночных шоу.

Ранее власти Калифорнии сообщили, что все парки развлечений, а также концертные площадки и места проведения спортивных соревнований смогут вновь принимать посетителей с 1 апреля при условии, что округи, где они располагаются, не находятся в зонах, в которых ежедневно регистрируется наибольшее число случаев заражения коронавирусом в сутки.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Калифорнии за все время пандемии выявлено более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 56 796 человек. В самом густонаселенном штате США уже вакцинировались порядка 13 млн человек. Больницы Калифорнии, по данным за последнюю неделю, загружены на 61%.