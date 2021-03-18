Макрон предрек Франции "тяжелый период" борьбы с пандемией до середины апреля

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что до середины апреля Франции предстоит пережить тяжелый период в борьбе с пандемией. Об этом заявил в среду мэр города Пуасси Карл Олив, который рассказал в эфире телеканала BFM о визите главы государства в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле.

"Будет тяжелый период до середины апреля", - привел он слова президента, сказанные в ходе визита о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом. По сведениям Олива, Макрон рассчитывает на дополнительные меры по сдерживанию эпидемии и исключительно локальное их применение в зависимости от ситуации на местах. Однако к настоящему моменту окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан пока не принято, заверил мэр Пуасси.

В свою очередь газета Les Echos со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно. В среднем по стране этот показатель равен 243.

Аналогичные ограничения в дополнение к комендантскому часу с 18:00 (20:00 мск) уже были введены в Ницце и ряде других городов департамента Приморские Альпы, а также в Дюнкерке и департаменте Па-де-Кале на севере страны. Ожидается, что новые меры будут объявлены на еженедельной пресс-конференции в четверг с участием премьер-министра Жана Кастекса и главы Минздрава Оливье Верана и вступят в силу уже с этих выходных.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции было зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 91 тыс. человек. Кампания по вакцинации проходит во Франции с конца декабря 2020 года. К настоящему моменту от коронавируса привиты 5,5 млн жителей страны, из них 2,3 млн уже получили обе дозы вакцины.