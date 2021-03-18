Мишустин поручил до 20 мая решить вопрос о строительстве корпуса лицея на Алтае

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 20 мая решить вопрос о строительстве дополнительного учебного корпуса классического лицея Республики Алтай, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"По просьбе учеников Республиканского классического лицея Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минстрою и Минфину до 20 мая решить вопрос о строительстве дополнительного учебного корпуса в рамках механизма государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении. Региональная администрация при этом должна проработать предложения по созданию общежития для учебного учреждения.

Республика Алтай входит в число десяти российских регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для них разработаны специальные программы социально-экономического развития, на реализацию которых ежегодно выделяется дополнительное финансирование. "Мероприятия, включенные в программы, нацелены на повышение уровня жизни граждан, снятие инфраструктурных ограничений, привлечение инвестиций и раскрытие экономического потенциала территорий", - говорится в сообщении.