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Кабмин подготовил поправки для улучшения качества медпомощи шахтерам

Премьер Михаил Мишустин заметил, что работа в шахте - одна из самых опасных, сложных и вредных, она несет серьезные риски для здоровья работников добывающих предприятий

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство России подготовило поправки, регламентирующие порядок проведения медосмотров и диспансеризации шахтеров, сообщил в четверг на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство, чтобы четко определить и актуализировать все нормы об охране здоровья шахтеров, - сказал он. - Речь идет о правилах и порядке постоянных медицинских осмотров, в том числе перед сменами и после них, а также о проведении диспансеризации и лечении профессиональных заболеваний".

Мишустин заметил, что работа в шахте - одна из самых опасных, сложных и вредных, она несет серьезные риски для здоровья работников добывающих предприятий. "Поэтому они должны быть обеспечены качественной медицинской помощью", - указал премьер.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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