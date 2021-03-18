Президент Грузии привилась от коронавируса

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг, в день своего рождения, сделала прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Процесс вакцинации в прямом эфире транслировался на официальной странице главы государства в Facebook.

"Если мы хотим выйти из сложного экономического положения, которое возникло во всем мире из-за пандемии коронавируса, нам необходимо использовать эту возможность [вакцинацию]. Мы должны защитить общество и выйти из этого кризиса. Желаю всем здоровья", - сказала Зурабишвили, которой 18 марта исполнилось 69 лет.

В республике с 15 марта началась кампания по вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. На данном этапе прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за три дня привились более 2,7 тыс. человек. Власти республики планируют к концу года привить 60% населения (примерно 1,7 млн человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет. Ранее гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что не доволен темпами вакцинации среди медиков. Он отметил, что в день в среднем должны прививаться до 3 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. На данный момент в стране зафиксированы 276 436 случаев инфицирования, что составляет 7,44% населения.